Paul-André Colombani : « On n’a jamais, avant nous, aussi bien porté la question corse à l’Assemblée nationale »

- Concernant la campagne électorale, deux candidats de droite se sont déclarés dans votre circonscription. Cette guerre à droite est-elle un bon point pour vous ?

- C’est le jeu normal démocratique. À titre personnel, je n’ai absolument aucune animosité envers ces deux candidats. J’espère que nous ferons une campagne tout à fait propre et dans le respect mutuel, comme en 2017. Sur le plan politique, il y a des divergences. Il y a même une forme de schizophrénie chez ces deux candidats qui étaient alliés et même suppléants et qui, aujourd’hui, s’affrontent, l’un avec l’étiquette LR et l’autre a rejoint le parti Horizons. Un ralliement tardif ! Les électeurs jugeront. Comme j’ai déjà dit, l’élection présidentielle en Corse a été marquée par un vote sanction contre un homme et contre une façon de gouverner. Il va falloir être courageux pour défendre en Corse le président Macron !



- Les Nationalistes sont, tout autant, confrontés à une guerre de tranchées. Pensez-vous bénéficier, comme en 2017, du soutien de l’ensemble du mouvement national ?

- Le mot « guerre de tranchées » est beaucoup trop fort ! On ne va pas employer de langue de bois, des divergences sont apparues depuis 2017 dans le mouvement national, mais pas à Paris entre députés nationalistes. Le dogme que nous avons établi au PNC depuis plusieurs mois, c’est de dire que là où il y a un député nationaliste sortant, on ne présente pas de candidature contre. C’est, au moment où je vous parle, la voie sur laquelle semble également s’engager nos amis de Femu. Je le dis clairement : pour gagner cette circonscription, j’ai besoin du vote de toute la famille nationaliste comme en 2017, j’ai besoin également d’élargir ce vote aux gens qui ne sont pas nationalistes. J’ai essayé de respecter au mieux le contrat de mandature Pè a Corsica. Je ne pense pas que je sois attaquable là-dessus. Les engagements que j'ai pris, je les ai tenus. J’ai toujours travaillé de façon claire avec tout le monde, avec tous les gens qui m’ont sollicité. Je discute tous les jours, que ce soit avec Corsica Libera, Core in Fronte ou les différentes associations du monde nationaliste. Je n’ai pas de difficulté avec qui que ce soit. Après, je suis autonomiste, pas indépendantiste, j’ai essayé de faire le mieux que j’ai pu pour représenter le mouvement national. C’est clair que si je ne retrouve pas les voix de la famille nationaliste comme en 2017, cette élection pourrait se compliquer.



- Repartez-vous avec le même suppléant ou y-aura-t-il quelqu’un d’autre ?

- C’est trop tôt pour le dire !



- Comment comptez-vous articuler votre campagne ?

- Tout n’est pas encore fixé. Vers le 10 mai, nous inaugurerons une permanence à Aiacciu. Nous allons essayer de passer dans toutes les communes pour présenter le bilan et les actions à venir. Pendant deux ans, à cause de la crise COVID, nous n’avons pas pu aller à la rencontre des gens, comme nous avions l’intention de le faire, dans les 96 communes de ma circonscription. Nous avons un bilan et nous n’avons pas peur de dire que nous avons fait du travail.



- Vous êtes favori dans cette élection, êtes-vous confiant ?

- Nous sommes bien évidemment plus confiants qu’en 2017. Nous avons renforcé nos positions dans de nombreuses communes du Sud de la Corse, mais pas seulement. Des communes importantes, comme Porto-Vecchio et Zonza, sont des soutiens que nous n’avions pas alors. Mais, les électeurs voteront, d’abord, sur le bilan que je vais présenter et sur l’action que je vais mener. J’ai toujours essayé de garder ma personnalité et mon métier. C’est très important pour moi de conserver mon activité médicale et le lien avec les réalités de la vie, même si j’ai dû réduire mon temps au cabinet, c’est le prix de mon indépendance. Quand on met les pieds dans un deuxième mandat, si on commence à se couper de son milieu professionnel, c’est plus compliqué ensuite d’y revenir, cela peut ouvrir la porte à une certaine forme de compromission politique. Et de cela, je n’en veux pas !



- Si vous êtes réélu, resterez-vous dans le même groupe Liberté & Territoires ?

- Bien évidemment ! Au regard des présidentielles, nous pensons même que le groupe devrait sortir renforcer de ces législatives.