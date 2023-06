Open International d’échecs de Porticcio : plus de 220 joueurs en compétition

C’est à 15h00 qu’aura lieu, à l’Hôtel Club Marina Viva de Purtichju, la cérémonie d’ouverture d’un événement qui est, désormais, très reconnu à l'international. Pas moins de 220 jours dont 45 titrés de vingt nationalités différentes s'affronteront tout au long de la semaine.



Des têtes d'affiche renommées

Parmi les joueurs présents, on retrouve des noms de renom tels que Marc-Andria Maurizzi, le Premier Grand-maître Corse de 16 ans, qui cherchera à briller sur ses terres une fois de plus après sa double victoire consécutive à l'Open de Purtichju et à celui de Bastia l'année dernière, ce qui lui a valu une place de choix dans le palmarès du Corsican Circuit.



Sergey Fedorchuk, le Grand Maître Ukrainien de 42 ans, finaliste du tournoi Corsica Masters en 2014, ainsi que Lev Yankelevich, talentueux joueur d'origine ukrainienne âgé de 26 ans, qui réalise sa 3e norme de Grand Maître l’année dernière à Purtichju, ou encore Sebastian Bogner, un grand maître germano-suisse âgé de 32 ans et Li Min Peng, autre Grand Maître ukrainien qui participera également à son deuxième tournoi à Purtichju, après avoir terminé à la 15e place l'année dernière participeront aussi au tournoi de Porticcio.



Retransmission des parties sur internet

L'Open International d'échecs de Purtichju suscite un vif intérêt au niveau international, avec des centaines de milliers d'internautes ayant accès aux parties en direct grâce à la retransmission sur différents sites renommés tels que chess24.com et play.chessbase.com. Les passionnées pourront donc suivre la compétition sur internet ou sur des applications dédiées comme Follow Chess.