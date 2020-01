Olmeta-di-Capicorsu : fermeture de la route d'accès au village

"La Collectivité de Corse investit pour la qualité des infrastructures routières afin d'améliorer la sécurité et les conditions de déplacement des usagers. Dans le cadre du schéma directeur des routes, elle réalise des travaux d’urgence de sécurisation de la RD 433.

Dans le cadre de cette opération routière, des travaux de confortement amont importants sont prévus. Ils nécessitent une fermeture complète de la RD 433, à compter du 6 janvier 2020, du lundi au vendredi de 8h30 à 17 heures, et ce jusqu’à réception des travaux (début juillet). Cette restriction est due principalement au fait que ces travaux se situent en zone amiantifère. En cas d'interventions urgentes, les services de secours seront autorisés à circuler. En dehors de ces heures de fermeture, la circulation sera rétablie sur une voie.

Une réunion d'information s'est tenue en mairie pour permettre d’organiser au mieux la vie du village et des usagers pendant ces travaux indispensables à la desserte du village.

La Collectivité de Corse remercie les usagers de leur compréhension pour la gêne occasionnée."