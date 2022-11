Oletta : le collectif des artisans et commerçants du Nebbiu se mobilise pour la zone d'activité économique

Malgré le fait que ce projet soit contesté par l'association environnementale U Levante, qui a demandé l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU), pour le collectif, la création de cette zone d'activité économique serait "un souffle pour la région, qui éviterait la délocalisation des entreprises en permettant la création et la pérennisation d'une centaine d'emplois."



Le projet qui regroupe une vingtaine d'artisans et commerçants et s'étale sur plus de 4 hectares a fait l'objet de plusieurs démêlés judiciaires. Sur sont site internet U Levante indique que "par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal administratif a annulé (pour la deuxième fois!) le zonage AUe". Des arguments contestés par le collectif des artisans et commerçants du Nebbiu qui "mobilisé pour les entreprises et l'emploi dans la région" dit "stop aux usurpateurs défenseurs de l’environnement." et refuse les "argument fallacieux" selon lesquels le chantier détruirait des espèces protégées et serait construit sur une zone humide.



Une pétition en ligne a aussi été lancée il y a quelques jours.