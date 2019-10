Ocana : Jules Remadi officiellement candidat aux municipales

Enfant d’Ocana, âgé de 64 ans, Jules est cadre retraité du développement social et culturel au services des familles, secteur pour lequel il a œuvré pendant trente ans auprès des élus du département de l’Ardèche.



Depuis toujours, il s’est engagé à travers des associations pour l’intérêt collectif et la solidarité. Il soutient l’idée que la participation à la vie associative contribue aux principes fondamentaux de la démocratie et de l’engagement citoyen.



Très attaché à son village, il a pu revenir s’y installer en 2014. Son engagement pour la campagne des municipales à Ocana fait suite au retrait de candidature du Maire sortant, Jean Luc D’Ornano.



Fort de ses convictions, et désireux de s’engager résolument pour l’avenir d’Ocana et le mieux- vivre de tous les Ocanais, Jules pense que « Si nous ne partageons pas de projets communs, alors nous ne sommes plus un groupe social, juste des voisins indifférents, au risque de devenir hostiles. »



C’est pourquoi la liste qui s’est constituée naturellement autour de Jules est d’abord et avant tout fondée sur l’engagement et sur les compétences indispensables pour gérer l’avenir de son village.



Les grands axes de son programme s’appuieront sur des projets ambitieux qui correspondent aux préoccupations quotidiennes des habitants. Ils traiteront de la sécurité et de la prévention liée aux risques d’incendies, de la gestion de l’eau, du développement durable, du service aux familles, de l’enfance et de la jeunesse, du développement socio-économique, de l’urbanisation, du logement et la gestion du patrimoine.



Tous ces thèmes seront consolidés au travers de projets concrets et co-construits avec ceux qui le souhaitent au cours de la campagne puis durant la totalité de son mandat. Jules et ses colistiers seront très heureux de présenter leurs futurs chantiers par l’organisation de débats publics et pouvoir ainsi prendre en compte les propositions des habitants.