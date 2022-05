"Nuit bleue" en Corse : deux des condamnés se rendent au tribunal de Bastia

Adrien M. et Julien M., présents tout au long de l'audience devant le tribunal judiciaire de Paris, début avril, avaient été condamnés à six ans d'emprisonnement. Absents au moment du délibéré, le 20 avril, ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt depuis cette date. Me Benjamin Genuini, conseil de Julien M., a précisé à l'AFP la position de son client: «Ils ont été reçus dans les locaux du parquet de Bastia et vont être incarcérés au sein du centre pénitentiaire de Borgo. Leur sort dépend à présent de l'administration pénitentiaire mais c'est déjà une satisfaction, pour eux et leurs familles, de pouvoir être à Borgo». Me Stella Canava, conseil d'Adrien M, a également confirmé l'information, sans faire de commentaires supplémentaires.





Les deux hommes avaient été condamnés pour fabrication d'engins explosifs, dégradations en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste. Le parquet national anti-terroriste avait requis sept ans d'emprisonnement à leur encontre. Leur ADN avait été retrouvé sur l'un des quatre sites visés dans la nuit du 9 au 10 mars 2019. Ils avaient ensuite été arrêtés en septembre 2019, dans un véhicule où avait été trouvés une arme semi-automatique, un gilet pare-balles volé, une boîte à outils contenant un fer à souder et du fil électrique et, sur Julien M., une note manuscrite, «qui très clairement donne des instruction s» faisant penser « à la confection d'un engin explosif improvisé», avait expliqué la procureure.