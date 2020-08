Nouveau départ de feu à Muro : 2 hectares détruits

C.-V. M le Dimanche 16 Août 2020 à 15:23

Un nouveau départ de feu a eu lieu ce dimanche 16 août 2020 à Muro non loin de l'endroit où la végétation s'était déjà embrasée il y a quelques jours en pleine nuit.Un groupe d'intervention de feux de forêt (Giff) de Balagne est sur place où la réserve communale de Muro a été la première à s'employer. L'hélicoptère bombardier d'eau et détachement de l'UISC 7 de Brignoles sont attendus en renfort : l'objectif est d'empêcher les flammes, consécutives à cette troisième mise à feu, de franchir la crête et de basculer vers Feliceto.

