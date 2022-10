Nîmes Olympique : logiquement face au FC Borgo (3-0)

Stade des Costières ,Nîmes Olympique : 3 FCBastia-Borgo : 0 (2-0)

Buts pour Nîmes : Koné (2e), Saïd (14e), Pagis (81e).

Arbitre : Antoine Valnet.

Avertissements à Borgo : Benoît (8e), Tattevin (13e).





Nîmes Olympique

Dias – Vargas (Burner, 80e), Poulain (cap.) (Durand de Gevigney, 62e), Guessoum, Sadzoute – Labonne, Thomasen (Zampa, 62e), Pagis, N’Guessan – Koné (Tchokounté, 62e), Saïd (Omarsson, 73e).





FC Borgo

Salhi – Koté, Escartin (Lakhamy, 80e), Romany, Benoît – Hemans, Doumbia (cap.), Chevreuil (Duku, 46e), Zahibo (Ley, 46e), – Tattevin, Sangaré (Genty, 74e).



Il n'a pas fallu plus d'un quart d'heure à Nîmes pour prendre la mesure du pensionnaire du championnat National, Borgo.

En moins de 15 minutes le match avait été plié.

Les visiteurs ont en effet encaissé un but dès le premier tir de la rencontre de Saidi repris victorieusement par Koné.

Puis un deuxième au quart d'heure de jeu quand Saïd de la tête a catapulté victorieusement de la tête le ballon au fond des filets corses après un coup-franc Thomasen.

La messe était dite : le troisième but inscrit en fin de partie par Pagis confirmait la nette supériorité des locaux.