Municipales en Corse-du-Sud : 72,71 % de participation à 17 heures, en hausse par rapport au 1er tour

Les électeurs de la Corse-du-Sud sont d'ores et déjà plus nombreux au deuxième tour qu'au 1er des élections municipales. À 17 heures ce dimanche, le taux de participation s'élève à 72,71 % contre 47,59% au 1er tour en mars dernier. Au niveau national, la participation est une nouvelle fois en baisse à 17h ce dimanche pour le second tour des élections municipales. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, seulement 34,67% des électeurs concernés ont glissé leur bulletin dans l'urne.



A partir de 20h, les résultats de l’élection pour la France métropolitaine et les résultats par département seront disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : http://elections.interieur.gouv.fr