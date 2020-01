Municipales à Porto-Vecchio : Sans surprise, Georges Mela, officialise sa candidature

VL le Mardi 28 Janvier 2020 à 17:52

Georges Mela, le maire sortant de cité du sel, a officialisé sur les réseaux sociaux sa candidature à la tête de la liste “Notre parti c'est Porto Vecchio”.

Annonçant une liste enrichie de nouvelles compétences et de nouveaux talents, sur un long post, Georges Mela fait le bilan de son mandat "riche de réalisations concrètes, unanimement reconnu et primé jusqu’au plan national."



Avec un cap clair, qui fait du mieux vivre,un objectif pour tous les Porto-Vecchiais, le maire propose à ses concitoyens de construire ensemble la ville de demain : une commune dynamique et ambitieuse, inscrite dans un développement résolument durable.

