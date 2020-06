Municipales à Lisula. Le dépouillement est en cours dans les bureaux de vote

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 28 Juin 2020 à 19:50

En ce dimanche 28 juin 2020, journée du second tour des élections municipales, on a voté pour élire le futur maire de Lisula. Deux candidats se font face : Angèle Bastiani et le maire sortant Jean Joseph Allegrini-Simonetti. Dans les bureaux de vote, les assesseurs procèdent au dépouillement. Le résultat encore très incertain : c'est très serré entre les deux candidats.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales