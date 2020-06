Municipales à Bastia : Julien Morganti réajuste son programme pour le second tour

- De quelle manière la crise sanitaire a-t-elle impacté votre projet ?

- Avec cette crise, nous sommes entrés dans une logique de prime à l’investissement public pour soutenir l’économie, ce qui valide notre projet de redistribution sociale. Avec un Futur pour Bastia, nous faisons 140 propositions. 70% d'entre elles vont connaitre une accélération, car elles correspondent aux appels à projet nationaux et européens. En revanche, 30% seront retardées car elles ne sont plus la priorité d’un point de vue financier.



- Lesquelles ?

- Par exemple, la construction du musée de la Méditerranée sera retardé. Les animations reportées, mais il n’y aura pas d’annulation.



- De quelle façon avez-vous réajusté votre projet ?

- Le 17 avril, un mois jour pour jour après le début du confinement, nous avons mis en place une adresse mail afin de recueillir les propositions des citoyens sur 7 thématiques pour créer ce que nous avons appelé « Le monde d’après ». Les gens peuvent donner leur point de vue sur une question concernant la santé, l'économie, la consommation, la nature, l'emploi, la citoyenneté et les finances. Nous avons un peu pris le pouls de ce qu'il se passe au niveau local et c’est comme cela que nous avons pu réajuster le projet. Bastia étant déjà en crise économique, sociale et environnementale, notre projet était, donc, déjà calibré pour lutter contre la crise et, aussi par conséquent, adapté à l’après Covid. L'idée de cette plateforme est de refaire le point, trois mois plus tard, le 17 juillet.



- Quels retours avez-vous eu ?

- Nous avons eu une centaine de contributions. Ce qui préoccupe les Bastiais, c'est l'emploi, l'écologie et la solidarité.



- Comment comptez-vous répondre à ces problématiques ?

- Nous voulons créer de l'’emploi et de l’activité économique à travers des grands travaux. Sur l'aspect écologique, nous préconisons l’aménagement de l’espace urbain. Pour la solidarité, nous voulons une mise en lumière du social et du sanitaire grâce au pacte bastiais de solidarité et d’insertion. C'est un contrat entre la population et le mairie pour soutenir financièrement et favoriser l’engagement citoyen. Cela passera, par exemple, par la rénovation du guichet unique de l’aide sociale de la CCAS.



- Ces nombreux projets, comment comptez-vous les financer ?

- Nous voulons des mesures de forts investissements publics. Nous contrebalancerons les six ans perdus par un fort investissement. Une grande partie des fonds privés financeront la solidarité pour les Bastiais.