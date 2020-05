Municipales à Bastia - Julien Morganti : appel à l’union avec J.-M. Mondoloni et Jean Zuccarelli

Julien Morganti, dans son rôle de leader "du 1er groupe politique de l’opposition", qui a pourtant fait le score de 12,42% au premier tour, se dit obligé "de créer les conditions du rassemblement" pour sortir Bastia de l’immobilisme et de sa mise sous tutelle. "Cette proposition publique - lit-on dans son communiqué - vise à constituer une union durable avec un projet commun et majoritaire autour de 3 démarches ; Choisir Bastia, Un Futur Pour Bastia et Bastia Altrimente."

En tendant la main à deux de trois autres candidats qualifiés au second tour des municipales - Jean Zuccarelli (Choisir Bastia) et Jean-Martin Mondoloni (Bastia Altrimente) - pour constituer une liste unique, Julien Morganti, leader d'Un Futur Pour Bastia semble, pour l'instant, refuser la proposition de Jean-Sebastien De Casalta qui, il y a moins d'une semaine , relançait la campagne bastiaise en prônant pour l'union des 4 listes d’opposition.Le groupe Futur Pour Bastia souhaite être le point d’équilibre entre ces différentes forces politiques et faire en sorte que dans cette union chacun puisse continuer à porter ses idées au service de la ville."Cette proposition publique - continue Morganti - est la garantie d’un Bastia fort et libéré des blocages politiques. Ne ratons pas l'occasion qui nous est donnée d’offrir une alternative stable, saine et cohérente à Bastia. Le statu quo ou le retour en arrière serait un risque majeur porté à notre ville."