Municipales à Ajaccio. Patricia Curcio : « Citoyenneté, solidarité et environnement »

- Pourquoi être candidate, et comment avez-vous constitué votre liste ?

- Nous avons décidé de nous réunir et de partir dans cette élection. Nous sommes parti d’un petit groupe et la liste s’est construite naturellement lorsque ce groupe s’est agrandi. Cette démarche est née car nous n’avons pas retrouvé cette sensibilité et les idées que nous attendions auprès des autres candidats. Il y a des colistiers qui viennent d’horizons politiques mais ce n’est pas l’essentiel de la liste. 95% de notre liste ne sont pas encartés dans un parti. Nous sommes présents dans cette élection pour apporter une voix différente.





- Quel bilan tirez-vous de la mandature précédente ?

- Nous ne sommes pas parti dans l’objectif de critique. Nous sommes nouveaux et nous voulons faire passer un message et être la voix des personnes oubliées. On ne voit les personnalités politiques que pendant les périodes de campagnes électorales. Le reste du temps de la mandature, les citoyens ne sont pas consultés. On ne tient plus compte de ce que veut et pense la population.





- Quel projet avez-vous pour cette nouvelle mandature ?

- Ce que nous souhaiterions mettre en place concernant les grands projets relatifs à Ajaccio, c’est une consultation par le biais d’un référendum d’initiative citoyenne ou populaire. Les grands dossiers ne seront pas validés sans l’aval de la population. C’est quelque chose qui est facile à mettre en place. Cela se fait dans beaucoup de villes du continent. Cela n’a pas forcément de valeur juridique mais il s’agirait de mener des projets non plus imposés mais concertés.



- Quelle est votre priorité ?

- Notre priorité est l’urgence sociale. La précarité est bien présente et grandissante. Aujourd’hui, il y a des enfants qui ne prennent pas de petits déjeuner le matin, nous proposons qu’il soit distribué gratuitement dans les écoles avec peut être aussi un goûter. Nous avons aussi un gros problème en matière de logement. Nous n’avons pas le quota de 25% de logements sociaux et bon nombre de logements existants sont vides faute d’avoir été rénovés. C’est une priorité de réhabiliter ses habitats afin de pouvoir loger des familles qui en ont vraiment besoin et qui vivent aujourd’hui dans des logements insalubres.

Il faut mettre également en œuvre une politique d’aide aux personnes qui veulent rénover leur maison à des fins locatives avec des loyers adaptés aux difficultés sociales. Nous souhaitons donc mener une politique ambitieuse et nécessaire de rénovation.





- Quels sont les grands axes de votre programme ?

- Un axe de réflexion qui nous tient à cœur et qui est complémentaire du social est l’environnement. Quand on construit, on bétonise uniquement. Il serait intéressant d’aménager des parcs et des espaces verts. Sur notre liste nous avons Hugues Rolland, architecte urbaniste qui préconise un retour à la prise en considération du piéton. Il faut retravailler les chemins traditionnels qui existent encore et ne pas les fermer imposant ainsi aux piétons de devoir rallonger leur trajet et contourner finalement un quartier. Les parcs sont des endroits de convivialités, en cloisonnant et en mettant des barrières, ce sont également des frontières sociales que nous bâtissons .Aujourd’hui au gré des constructions, on casse le peu de solidarité encore existante. Ainsi, l’environnement est indissociable de la politique sociale à mener. Le « mieux vivre » et ensemble, ce sont là, les axes forts de notre projet.





- Quel score visez-vous pour ce premier tour ? Et quelles alliances envisagez-vous au second tour ?

- Nous n’avons pas réfléchi sur un score. Nous venons proposer des idées et faire entendre la voix citoyenne, solidaire et écologique d’Ajaccio. Nous arrivons tard dans cette campagne on va tout de même s’atteler à faire entendre notre message grâce à notre équipe qui est très dynamique. Peu importe le score tant que le message est entendu. Nous n’avons pas de tactique d’alliance en cas de second tour. Nous ne fermerons la porte à aucune discussion tant que les personnes sont fidèles aux valeurs que nous véhiculons. Nous pouvons même dire que nous n’avons pas besoin de fusionner avec une autre liste. Si certains veulent étudier et porter nos propositions pour améliorer Ajaccio et la vie de ses habitants, nous sommes prêts à nous asseoir à leur table sans contrepartie politique afin de les aider à la mise en œuvre de projets dont les ajacciens ont vraiment besoin.