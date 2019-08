Municipales à Ajaccio : Les marcheurs diront ce qu’ils veulent

La page des élections européennes est désormais achevée. La République en Marche a réalisé en Corse un résultat honorable qui conforte la place du mouvement sur l’échiquier politique insulaire. Il nous appartient désormais de nous tourner vers les échéances à venir. A quelques mois des élections municipales, il nous semble dès lors opportun d’indiquer comment il faut aborder ce moment politique.







Les municipales doivent constituer le moment de l’enracinement. C’est aussi à cette occasion que les valeurs que nous portons, et les pratiques que nous revendiquons, pourront s’incarner dans des hommes et des femmes au plus près des citoyens. Nous mesurons par conséquent pleinement l’importance de l’enjeu municipal. Nous revendiquons à ce titre deux choses simples : sur le fond, un projet authentiquement progressiste, ouvert à tous, qui réponde aux aspirations et aux besoins de nos concitoyens ; sur la forme, une méthode démocratique, participative et transparente.







Le projet, il nous appartient de le structurer. Il doit être à la hauteur des enjeux et au service de tous. Ses traits fondamentaux en seront la défense de l’intérêt général, la transparence, l’éthique publique et la question de la précarité, la solidarité, le logement, la mobilité et la préservation de l’environnement.







Sur la méthode, nos principes sont clairs. Nous souhaitons conserver ce qui fait l’ADN même de notre mouvement : débat démocratique, horizontalité, rassemblement, primauté accordée au projet et non aux questions de personnes… Or, aujourd’hui en Corse en général et à Ajaccio en particulier, ce sont les marcheurs qui constituent la principale force du mouvement. Aussi, nous ne souhaitons donc pas voir se rejouer les désignations sans consultation des adhérents.







La procédure d’investiture retenue par LREM est, selon nous, conciliable avec ces attentes fortes. Ainsi, c’est une Commission nationale d’investiture créée à cet effet qui procédera au choix des candidats investis en vue des prochaines élections municipales. A notre sens, cette désignation ne peut s’opérer sans tenir compte de l’avis des comités locaux concernés.







Pour nous, le renouvellement des idées et du personnel politique doit s’incarner au niveau local. C’est ce que nos adhérents expriment au sein des comités d’Ajaccio et du Grand Ajaccio.







C’est pourquoi nous entendons faire valoir l’autonomie et la liberté d’expression qui sont les nôtres au sein de nos comités locaux, dans le respect des valeurs de notre mouvement.







Car ce qui intéresse les citoyens, ce n’est pas la procédure de désignation des candidats ou la structuration de l’appareil. Ce qui les intéresse c’est de voir émerger, partout où ils sont confrontés à des difficultés, une force d’alternance. Il faut donc parler avec eux de leur quotidien et des réponses qui peuvent être apportées. C’est sur un projet qu’on rassemble, qu’on construit des majorités d’idées, qu’on peut nouer des alliances et mettre en place par la suite une gouvernance nouvelle. C’est le seul mode opératoire efficace pour garantir les valeurs et les principes du mouvement et bâtir une équipe gagnante.







C’est pourquoi les comités LaREM diront ce qu’ils veulent, particulièrement pour Ajaccio. Nous élaborerons un projet, sans exclusive, avec ceux qui se reconnaîtront dans nos valeurs. Puis les adhérents se prononceront officiellement, et publiquement à ce sujet. Ils se prononceront sur l’avenir politique de leur ville, sur ce qu’ils veulent pour les Ajacciennes et les Ajacciens. Pour nous, s’engager en politique, c’est entendre chacun dans sa volonté de participer à la désignation de ceux qui les défendront. Dès maintenant.