Municipales : Filippo de Carlo dévoile la liste "Bastia forza nova"

C'est devant le bar le Bastion que Filippo de Carlo a présenté ses colistiers qui mèneront la bataille des municipales jusqu'à mars prochain. A côté de cet ex- Gilet jaune on retrouve une dizaine de personnes issues du Rassemblement National (RN), ainsi que des Gilets jaunes à l'instar de Frédérique Federicci et le président de la Leia Naziunale, Thierry Biaggi qui se sont rangés derrière ce projet.



Devant ses soutiens, le pizzaiolo bastiais déclare : "C'est une liste de travailleurs, d'étudiants, d'aides-soignants, de retraités qui ont de la conviction et des idées politiques. Nous sommes les vrais travailleurs, pas ceux sur les fauteuils. La vraie droite c'est nous."



Celui qui a voulu "créer un électro choc" a rassemblé des cuisiniers, aide à domicile, boucher, animateurs commerciaux mais aussi de nombreux retraités de différents secteurs pour soutenir sa démarche.

A la fin de sa présentation, le candidat s'est mis à genoux en proclamant : "moi-même, votre humble serviteur, je promets d'être au service des Bastiais".