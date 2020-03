Municipales. Angèle Bastiani (U Core Di Lisula) : " un programme en six axes indépendants mais d’importance égale"

- Avant toute chose, nous voulons assurer nos concitoyens que nous prendrons, le lendemain de notre prise de fonction, toute la mesure de la crise sanitaire et économique à laquelle nous sommes en train de faire face.

Notre programme, lui, repose sur six axes, tous interdépendants, et d’importance égale. Le premier axe, c’est évidemment le PLU. Nous mettrons en place ce document qui manque à notre ville depuis 20 ans, promis maintes fois, jamais concrétisé. Il permettra de mettre fin au développement anarchique des constructions, et nos familles pourront enfin se loger dans leur ville. Le second axe, c’est l’habitat : rénovation des logements communaux, rénovation des façades avec l’OPAH de la communauté de communes, acquisition de logements pour l’accession à la propriété. Notre troisième axe repose sur la circulation et les parkings : nous rendrons à nouveau les parkings gratuits l’hiver, hérésie qui a tant pesé sur la fréquentation de notre ville et nous mettrons enfin sur les rails la voie d’évitement. Le quatrième axe, c’est le transport et la mobilité : il y aura enfin des transports en commun, en interne et avec les villages. Toute la ville sera en outre aménagée pour les piétons, les vélos et les PMR. Notre cinquième axe repose sur le sport et la culture. Réfection des infrastructures sportives, création d’un dojo et d’un boulodrome. Trois espaces seront au centre de la vie culturelle : le couvent des filles de Marie, dont nous participons déjà activement à la réhabilitation avec la communauté de communes, un espace scénique et artistique au couvent des Franciscains, et un complexe de salles de spectacle à la Poste. Enfin, dernier axe et pas des moindres, le commerce et l’animation de notre ville, avec la création d’un office de commerce, le lobbying pour que notre port retrouve son flux de passagers initial, ainsi que diverses mesures de soutien au commerce et à l’artisanat local. Ces six axes s’appuient sur douze grands travaux qui métamorphoseront en douceur notre cadre de vie pour le rendre plus agréable, plus fonctionnel et plus inclusif, sur cette mandature et les suivantes.



- Quelle est la principale problématique de la ville de Lisula ?

- Les problématiques, nous les avons évoquées. Le problème, en revanche, lui, il est clair : c’est l’immobilisme voire l’inaction de la municipalité actuelle. Personne, en Corse, ni ailleurs, n’oserait contester les chiffres de l’INSEE. Personne, sauf notre maire. Il déclare également que le port n’a pas perdu de rotations, qu’il en a même gagné, alors que les chiffres de la CCI sont clairs : -47% entre 2018 et 2019. Idem pour les 4 classes qui ferment. C’est pourquoi nous sommes persuadés de l’emporter ce dimanche.

- En quelques mots, quelle est votre vision du développement de Lisula entre urbanisation, tourisme et protection de l’environnement ?

- Lisula a un potentiel incroyable, inexploité. C’est l’une des communes de Corse ayant le plus d’atouts. Malgré les incohérences urbanistiques des dernières années, malgré l’inaction, la perte d’habitants, la fermeture de classes d’écoles, le déclassement du port… Des Îles à la Place Paoli, en passant par notre patrimoine culturel et historique, tout est à faire, à remettre en valeur, à rénover. Le chantier est immense, le défi est de taille, mais nous assurons nos concitoyens que nous le relèverons.