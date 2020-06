Municipales 2020 : l'engagement de Baptiste Mazuy-Spinosi pour Galeria

- Pourquoi souhaitez-vous rejoindre l'équipe de Jean-Marie Seïté ?

- Je trouvais intéressant de m’inscrire dans un projet porté depuis plusieurs années, qui a été accompli en partie et qui demande à être enrichi et poursuivi. J’apprécie l’homme ainsi que son équipe dynamique et motivée avec lesquels je partage les mêmes valeurs humanistes. J’ai pu dire oui également parce que depuis quatre ans je travaille comme fonctionnaire de police à Bastia où je vis avec mes deux filles, âgées de 12 et 2 ans, et ma femme Claire professeur de écoles à l’école Jeanne d’Arc. Cette installation en Corse me permet d’être plus souvent au village. Dès mon plus jeune âge, je venais passer mes vacances à Galéria auprès de mes grands-parents Ange et Luce Spinosi. Par mon grand-père, je suis apparenté et lié à de nombreuses familles du village (Spinosi, Corteggiani, Rossi…). Ce rapprochement me permet de m’inscrire totalement dans les projets portés par Jean-Marie pour le village.







- Comment prendre part au projet porté par l’équipe actuelle ?

- J’ai 39 ans. Le fait que je sois jeune est un atout dans la mesure où mon engagement pourra s’inscrire dans la durée.

En tant qu’élu je me poserai comme force de proposition et de dialogue. C’est dans cette perspective-là que toute l’équipe municipale qui a déjà été élue se positionne. Je souhaite progresser, avancer avec elle en tenant compte de toutes les sensibilités à la fois politiques, économiques et sociales de la population du village. Je m’inscris dans la perspective du bien général, du bien commun.