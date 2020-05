Municipales 2020 - Julien Morganti : " Entre des incompétents et des revanchards, un autre Bastia est possible"

"Après l’annonce publique, le 27 mai, pour une union stable, saine et cohérente nous avons sensibilisé l’opinion publique et reçu un accueil favorable. Cette proposition reposait sur 3 principes autour des valeurs, du projet et de l’accord politique avec les listes Choisir Bastia et Bastia Altrimente.

Si les têtes de listes n’ont pas validé cet accord, nous savons que cette proposition trouve un écho positif chez de nombreux colistiers, militants et sympathisants des différentes listes d’opposition car elle offre le choix de la crédibilité et de la stabilité autour d’un projet cohérent. Même sans accord nous porterons la démarche avec eux, avec vous.

C’est maintenant qu’il faut agir ! Pour y arriver ensemble, la rupture, l’audace et l’ambition seront nécessaires.

Pour que Bastia retrouve sa fierté, il faut une vision, une stratégie et une méthode. C’est ce que je vous propose avec mon équipe autour d’un projet en 140 propositions avec 4 axes : Développer, protéger, verdir et unir.

Notre vision est donc résolument économique, sociale et écologique avec un calendrier précis de réalisations. Par la création de richesses nous pourrons financer 3 gratuités : transports en commun, cantines et crèches.

Face à un maire discrédité et face à l’union de l’argent, de la revanche et de la haine, les forces vives de Bastia doivent décider librement. L’argent et les marchés publics ne peuvent pas être la variable d’ajustement de nos convictions.

Le statu quo ou le retour en arrière serait un risque majeur porté à notre ville.

Pour la 1ère fois à Bastia, il y aura la possibilité, au 2nd tour, de voter POUR et pas seulement CONTRE. Nous sommes la garantie du changement, d’un Bastia fort et libéré des blocages politiques pour les prochaines années. Ne ratons pas l'occasion qui nous est donnée d’offrir à Bastia une alternative saine.

Notre seul parti c’est Bastia ! Et vous ?



Le 28 juin, entre des incompétents et des revanchards, il y a un autre choix…"