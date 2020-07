Municipales 2020 - Henri Malosse : "la décentralisation et le fédéralisme sont les seuls projets institutionnellement fiables"

certains faits différentiels, le principe de subsidiarité instauré par l’Union Européenne, bref la décentralisation et le fédéralisme sont, à mon avis, les seuls projets institutionnellement fiables aujourd’hui. Rapidement et dans la concorde, ils permettraient aux régions, même les plus reculées et les plus enclavées de la République, d’établir des politiques vertes vivables et éco- responsables. Le Portugal Etat décentralisé, a bien mieux réagi au COVID que la France. L’Allemagne était fédéral également. C’est un fait incontestable, malgré ce que des médias inféodés ou tout simplement mal informés nous rabâchent tous les jours.

Finalement, changer de société, comme le soutient Delphine Batho, c’est d’abord se défaire du système pyramidal actuel, système où le pouvoir part du sommet vers la base. L’idée-force est donc de rendre possible la prise de décision directement des personnes sur leurs lieux de vie.

Notre ambition à Urgence Ecologie Corse demeure l’élaboration, d’un éco- régionalisme qui reposerait avant toute chose sur un processus d’émancipation du territoire. Cette dynamique permettrait, ainsi, en partant de l’échelle locale, de repenser la démocratie avec plus de prises de décisions et de délibérations citoyennes.

Il s’agirait bien d’une forme de décolonisation de l’intérieur, mais s’inscrivant dans un cadre européen et sans volonté de conflit permanent avec l’Etat central.

La crise du COVID 19 est en train de se muer en crise économique et sociale majeure pour notre île. Les réponses classiques de gauche et de droite n’amènent aucunes solutions durables. La recherche justifiée de l’identité, quant à elle, ne trouvera pas de débouché tant qu’elle n’adoptera pas un de modèle de société propre à la situation actuelle et surtout mobilisateur pour nos jeunes. L’exil, les emplois publics ou saisonniers ou les petits trafics ne peuvent suffire à leur offrir un horizon.

Il faut voir dans cette écologie sociale ou écorégionalisme une forme d'humanismes politique. En effet, en ne nous reposant plus sur l’Etat central mais en faisant confiance à notre créativité, c’est-à-dire à la capacité des habitants de Corse d’agir au quotidien, nous pouvons réussir à opérer, localement, le changement et à penser globalement l’avenir. Dans les années 70 le philosophe Jacques Ellul proposait « de penser global pour agir local », à Génération Ecologie Corse, afin de mieux prendre en compte les problèmes globaux auxquels fait face l’humanité actuelle, nous proposons d’agir localement (autonomisation du territoire) tout en travaillant avec les autres territoires sur une échelle plus grande (résilience citoyenne et territoriale).

Au-delà de la solution institutionnelle qui se peaufine à l’horizon avec les hypothétiques référendums promis par le président de la République, en termes d’autonomisation du territoire la solution écorégionaliste s’impose pour nous insulaires comme une évidence. Urgence Ecologie Corselance un appel au dialogue et à l'engagement éco-responsable.

Henri Malosse

Membre de l’exécutif de Génération Ecologie Responsable d’Urgence Ecologie Corse