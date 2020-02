Municipales 2020 : Échos de campagne du 9 février 2020

Claudine Orabona et ses colistiers de "Anima Calvese", candidats à la prochaine élection des 15 et 22 mars 2020 vous invitent à l'inauguration de leur permanence, ce dimanche 9 février, à partir de 17 heures, dans les locaux du "Captain Resto", port de plaisance Calvi. Ce sera pour tous l'occasion d'échanger sur les projets d'avenir simples et clairs qui répondent à vos préoccupations, avec des gens qui veulent le meilleur pour cette cité à laquelle ils sont passionnément attachés