Municipales 2020 : Échos de campagne du 3 janvier 2020

L'urgence d'évacuer tous les tas d'ordures ménagères qui menacent l'hygiène, la santé et la sécurité des Bastiais(e)s est une obligation absolue.

Hier, la liste « Choisir Bastia » a tiré la sonnette d'alarme : la population exprime une colère légitime contre tous les décideurs publics. Comme nous, elle fait le constat de leur faillite. Ava basta ! U troppu stroppia !

Le collectif « Valincu lindu » a prévenu qu'il ne lèvera pas son barrage du centre d'enfouissement de Viggianello avant les élections municipales. Selon ses déclarations, les intercommunalités en charge du traitement des déchets ne prendront aucune décision jusqu'au prochain scrutin concernant les centres de sur tri et de stockage faisant partie du plan d'élimination des déchets de la Collectivité de Corse.

Autant dire que les citoyen(ne)s apprendront les lieux d'implantation de ces équipements après avoir voté. Quel mépris pour la transparence et la démocratie ! Quel aveu d'irresponsabilité !

Même si la réouverture du centre de stockage de Prunelli di Fiumorbu est dans quelques jours, sa capacité ne permet d'absorber qu’un tiers, au maximum, des déchets de toute l'île. Il est certain que les déchets vont continuer à souiller les rue de Bastia de longs mois encore. D'où la nécessité de trouver des terrains de stockage de ces déchets, qu'ils soient emballés ou pas.

Engagés aux côtés de Jean Zuccarelli et de son groupe pour les prochaines élections municipales, nous constatons que la recherche de terrains est devenue la clé pour éviter le pire à notre ville et à ses habitants.

Aussi nous proposons d'aménager par des procédures administratives appropriées et des moyens techniques exceptionnels des terrains dont disposent la CAB sur son territoire :

Ø 1,5 ha constructible est se situe au lieu-dit « Fornaccina » sur la commune de Furiani. Il fait partie d'un ensemble de 5ha que la CAB a acquis en 2009 pour y construire un vaste complexe sportif.

Ø 6 ha sont situés dans le prolongement de la zone d'aménagement économique d'Erbajolo. Ils avaient été acquis en 2012 pour le développement économique.

Ces terrains peuvent constituer une issue à l'impasse dans laquelle Bastia a été piégée par l'incompétence de tous ceux qui sont aux responsabilités.

Ils peuvent présenter un atout pour la CAB et, pourquoi pas, le Grand Bastia, pour l'installation d'un complexe de tri, de traitement et d'élimination, dans une chaîne vertueuse et réaliste, n'excluant aucune pratique ni aucune technique, y compris l'élimination des déchets ultimes par l'incinération.

Nous faisons ces propositions à effet immédiat pour débarrasser les ordures ménagères des rues de notre ville. Nous les mettons aussi en débat dans la campagne des municipales. La population bastiaise mérite d'être respectée et considérée comme capable de faire les choix qui concernent son avenir.

La stratégie du président de l'exécutif de Corse et de sa majorité ont plongé notre région dans une situation indigne. « U paese dà fà » clamaient-ils. C'est un désastre sanitaire et environnemental bientôt suivi d'un choc fiscal qui va frapper durement les Corses, particulièrement les plus démunis.

Les Bastiais(e)s ont droit à d'autres choix, sur les déchets comme sur d'autres enjeux. La collectivité unique ce n'est pas la pensée unique.

Section de Bastia du Parti communiste français