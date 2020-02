Municipales 2020 : Échos de campagne du 3 février 2020

Les idéaux portés par Génération.s trouvent, en effet, un écho favorable au sein des principes affichés par ces deux initiatives :



- mise en avant de personnalités issues de la société civile,

- lutte contre le clanisme, véritable fléau de la vie politique insulaire,

- dénonciation de la spéculation foncière et immobilière,

- positionnement en faveur d’une société plus équitable,

- importance accordée à la dimension environnementale.





Génération.s Corsica sera toujours en phase avec celles et ceux qui œuvrent pour l’indispensable modernisation de la vie publique et pour un projet politique social et écologique.