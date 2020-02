Municipales 2020 : Échos de campagne du 17 février 2020

Les élus de la communauté de communes du Cap Corse s’apprêtent, à quelques jours à peine de l’échéance du mois de mars, à voter un plan relatif à la collecte des déchets sur leur territoire. Certains d’entre eux ont déjà annoncé qu’il s’agissait de leur dernier mandat et qu’il ne se représentaient pas.Pourquoi cette précipitation après toutes ces années de réflexion ???Compte tenu des enjeux cruciaux pour l’avenir et des sommes importantes annoncées, cette décision devrait normalement être prise par le nouveau conseil communautaire démocratiquement élu les 15 et 22 mars prochains.Nous invitons donc tous ceux qui se sentent concernés par notre démarche à nous rejoindre.