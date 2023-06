Morosaglia célèbre la 15ème édition de i fochi Paoli ce samedi 3 juin

La commune de Morosaglia se prépare à accueillir l'événement culturel incontournable du printemps : I Fochi Paoli. Cette manifestation, qui célèbre la vie et l'œuvre de Pascal Paoli, vise à mettre en lumière l'humanisme et la vision du partage di U Babbu di a Nazione.



Depuis sa création par François Luciani et Hector Mariani, tous deux originaires de Morosaglia, le village natal de Pascal Paoli l'association s'est engagée à perpétuer son héritage. Chaque année, la communauté se rassemble pour allumer des feux, rappelant ainsi le geste symbolique des Corses qui attendaient le retour des cendres de Pasquale Paoli en septembre 1889. Aujourd'hui, c'est Claude Bensimon qui a repris le flambeau, entouré d'une équipe de bénévoles dévoués, dont de nombreux jeunes. Ensemble, ils promettent encore une belle édition 2023, offrant l'opportunité de plonger dans l'univers fascinant de Pascal Paoli.







Au programme de cette 15ème édition :



14h30 : Messe célébrée en corse en l’église San Francescu de Morosaglia, chantée par le groupe Madricale di San Damianu et avec la participation de plusieurs confréries.



15h30 : Concerts avec les groupes Una Fiara Nova, DD Sekli, Tempus Fugit, Eppò et l’Archetti Bastiacci.

Ballù è quadrille avec les associations A Ceppa et Spiritu Paolistu.



Reconstitution historique avec I Naziunali et dépôt de gerbe devant la statue de Pasquale Paoli.

Moment de recueillement sur la tombe de l’abbé Mondolini.



19h : Focu à e ceppe è cena



21h30 : Concert du groupe Diana di l’alba.

Veillée avec Paghjelle, chjami è rispondi, ballu…