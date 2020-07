Monique Yenco-Fusella au Spaziu de l'Ile-Rousse

« Suggérer plutôt qu'affirmer, mon but est de faire rêver... » Telle est la devise de Monique Yenco-Fusella. Peintre autodidacte, elle expose depuis 1992. Elle utilise beaucoup de matières, comme de la peinture à l'huile, ou du papier de soie comme base. Pour peindre, elle se sert d'un outil entre le couteau et le pinceau, appelé le colour shaper. Après s'être essayée à l'art abstrait, elle est finalement revenue au concret, qu'elle préfère. Son style de peinture est figuratif, elle observe ce qu'il y a autour d'elle pour le représenter dans ses toiles. Mais il y a également de l'imaginaire dans ses œuvres. Par exemple, les personnages représentés ne sont pas réels, elle les crée en peignant. Cette année, elle a peint de nombreux paysages de Balagne. Monique Yenco-Fusella utilise des couleurs fortes, différentes de la réalité, car comme elle le dit, « tout ce que l'on apprend par le regard, on le retient à vie. »

L'exposition se déroule tous les jours jusqu'au 7 août, de 9h30 à 20h30, au centre culturel communal « U Spaziu ».