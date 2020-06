Météo corse : une semaine sous le signe du vent et des averses

Lundi 15 juin

Ce sera certainement la plus belle journée de la semaine avec un soleil bien présent sur toute la Corse. Le vent d’ouest à sud-ouest soufflera entre 30 et 70 km /h de la Balagne au Cap Corse et dans l’extrême-sud entre Porto Vecchio et Bonifacio. Températures maximales : 19 à 24 degrés voire 26 en Balagne.





Mardi 16 juin

Temps bien ensoleillé le matin, voilé l’après midi. Persistance d’un vent d’Ouest sur la Balagne et dans le Sud de l’île, de Propriano à Porto Vecchio, 40 à 60 km/h. Les maximales s’étageront entre 19 et 26 degrés





Mercredi 17 juin

De belles éclaircies en début de journée puis le temps deviendra vite orageux, dès la fin de la matinée dans le Nebbiu, le Cortenais, la Cinarca, le Fium'Orbu et l’Alta-Rocca avec des averses. Le vent de Sud-Ouest soufflera entre 40 et 70 km/h du Cap à la Balagne et dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio. Maximales en légère baisse : 17 à 24 degrés.





Jeudi 18 juin

Temps ensoleillé en général mais encore instable avec des averses du coté de Bastia, en Casinca et dans le Cortenais puis aussi dans l’après midi dans le Nebbiu et le Fium'Orbu. Vent d’Ouest modéré à assez fort, 30 à 50 km/h en Balagne et dans l’extrême-sud. Maximales : 18 à 25 degrés





Vendredi 19 juin

En matinée le ciel sera bien nuageux en région ajaccienne et du coté de Sartène. En Haute-Corse des averses sont attendues en région bastiaise, dans le Cortenais et en Casinca. Ailleurs, le soleil prédominera. Les brises seront faibles et les maximales atteindront 18 à 25 degrés.





Samedi 20 juin

Temps bien ensoleillé le matin, devenant instable dans l’après midi en Castagniccia, Cortenais, Nebbiu et Fiumorbu. Brises faibles. Maximales en hausse : 19 à 26 degrés





Dimanche 21 juin

Du soleil en bord de mer. Des nuages dans l’intérieur en mi-journée dans le Cortenais, la Cinarca, Castagniccia et région ajaccienne. Brises faibles. Maximales 20 à 27 degrés.





Tendance pour la semaine du lundi 22 au dimanche 28 juin

L’été devrait s’installer avec un temps bien ensoleillé toute la semaine, sauf lundi dans le Cortenais, la Cinarca, l’Alta-Rocca et la région ajaccienne où des ondées sont possibles l’après midi. Les brises de mer et de vallées seront faibles et les maximales de saison : 22 à 30 degrés.