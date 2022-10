Météo : À Bastia, l'année 2022 a été la plus chaude et la plus sèche jamais observée

📊#Bastia et #Nice ont connu cette année leur période du 1er janvier au 04 octobre la plus sèche et la plus chaude depuis le début des relevés



🌡️ T°C moy : 18.6°C à Nice, 18.2°C à Bastia

🌧️ 154.1 mm à Bastia, 161.1 mm à Nice https://t.co/S8hGCEiKdo pic.twitter.com/GHnqHszWNe — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) October 5, 2022

Des records tous azimuts. Après un été caniculaire pendant lequel plusieurs records sont tombés en Corse, Météo France annonce sur compte Twitter que Bastia vient d’enregistrer l'année la plus sèche et la plus chaude jjamais observée.Avec une température moyenne de 18,1 °C et 154,1 mm de pluie du 1er janvier au 4 octobre, la capitale azuréenne vient d’enregistrer la plus sèche et la plus chaude depuis 1947, date à laquelle les premiers relevés météorologiques ont été constatés sur le territoire. Selon les informations partagées par Météo-France Sud-Est sur Twitter, Nice est également concernée par ce record.Au niveau national, la période janvier-septembre a aussi été la plus chaude jamais observée avec des températures moyennes de 15,5 degrés