Méridionale : le "Piana" bloqué à Marseille

A l'appui de son action le CGT par la voix de Patrick Marty, délégué syndical a La Méridionale, a rendu public un communiqué où elle fait part de son vif mécontentement.



Alors que la DSP de transition n'a pas soufflé son mois de mise en service, nous constatons que celle-ci malgré son extrême rigidité pou la rendre "parfaite" au service de la Corse, ne fait que profiter à une seule entité qui veut régner en seigneur sur l'île.

En effet, nous ne pouvons que constater les divers manquements à ce cahier des charges qui n'a été en fait qu'un bûcher pour notre compagnie.

Là où une compagnie a été évincée pour 20 prises de frigo, l'autre a été autorisée à présenter un navire ne correspondant pas au métrage linéaire nécessaire soit 200 m en moins.

Là où une compagnie été évincée pour substitution de navire pour en remplacer un en arrêt technique, l'autre se permet sans sourciller de changer les navires de leurs ports respectifs.

Et cerise sur le gâteau, n'ayant pas de navire pour en remplacer un en arrêt technique Corsica Linea se permet de débaucher le "Piana" de son port qui est porto-Vecchio actuellement pour le basculer sur L'Ile-Rousse.

Alors qu'il y a quelques mois certains s'évertuaient à dénoncer le seul amateurisme de la direction, aujourd'hui le personnel de la Méridionale dans son ensemble constate cet état de fait de copinage et d'abus de position dominante.



La CGT de la Méridionale dénonce cette mise à mort programmée.

Les élus nationaux et régionaux en seront-is les bourreaux ? Les premiers pou leur mutisme, les seconds pour leur rigidité envers seulement la CMN.

Au nom de l'intérêt général et pour le service que mérite la Corse, nous devons demander à ce que la DSP de transition soit annulée."



Pour Jean-Pierre Battestini, cette action est menée pour "dénoncer le nouveau scandale économique et social dans le maritime. Après avoir fait main basse de manière plus que douteuse sur la SNCM, le consortium patronal de Corsica Linea et ses complices veulent liquider la Méridionale et ses emplois. Face à ces pratiques les marins CGT bloquent le Piana à Marseille".

Un blocage auquel participent également très activement les marins du STC