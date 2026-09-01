Marseille : la Maison de la Corse dévoile son programme d’activités

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Installée au 69 rue Sylvabelle, dans le 6e arrondissement de Marseille, la Maison de la Corse propose tout au long de l’année plusieurs rendez-vous autour de la langue et de la culture corses. Le lieu accueille depuis de nombreuses années cours, ateliers, conférences et manifestations culturelles.Le lundi est notamment consacré à l’apprentissage du corse, avec quatre niveaux d’étude, ainsi qu’à des cours de chants corses accompagnés à la guitare. Un atelier de recherche généalogique complète le programme de la journée.Le mardi, les cours de langue se poursuivent et sont accompagnés d’un enseignement de la cetera, instrument traditionnel corse à cordes.La journée du mercredi fait une nouvelle fois une place importante au chant, avec des cours accompagnés à la guitare, mais également à la pratique artistique avec un atelier de théâtre en langue corse. L’enseignement du théâtre en corse figurait déjà parmi les activités proposées par la Scola Corsa di Marseglia ces dernières années.Le programme s’élargit le jeudi avec des cours d’anglais et un atelier de Qi Gong. La Maison de la Corse annonce également l'organisation de conférences historiques, en complément de ces activités régulières.Au-delà de ces rendez-vous hebdomadaires, la Maison de la Corse entend conserver son rôle de point de rencontre pour la communauté insulaire et pour tous ceux qui souhaitent découvrir sa culture. Elle organise notamment des manifestations autour du livre, de la musique et de l'histoire de la Corse. En juin dernier, elle était ainsi associée au salon « Leghje a Corsica », organisé à Allauch autour des éditeurs et auteurs insulaires.