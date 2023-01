Marlène Schiappa à Ajaccio : "La jeunesse corse est pleine de belles valeurs"

Une fois la Secrétaire d'État arrivée sous les applaudissements de l'assemblée, plusieurs élèves - des plus jeunes aux plus âgés - se succèdent au micro pour présenter leurs travaux. "Ce sont des mini-entrepreneurs, assure Marie Moreschi, présidente d'EPA Corsica. Ils ont suivi un programme pédagogique en cohésion avec un chef d'entreprise et un partenaire autour d'une problématique commune d'ESS."



Lorsque trois élèves de terminale du Lycée Fesch présentent leur projet, l'aspect concret marque l'ensemble de la délégation gouvernementale. "Ça consiste à récupérer des restes de cantine de notre lycée, détaille Laurine, sans trembler micro en main. On a constaté en se renseignant sur des associations comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur que le coût de la vie a augmenté, et que ce ne sont plus seulement des gens démunis qui y viennent mais aussi des gens avec des salaires, des emplois... On a trouvé ça important de s'intéresser à la redistribution, sachant que c'est écologique et que ça diminue le gaspillage alimentaire."



De l'aide alimentaire aux plus démunis jusqu'au soutien d'enfants réfugiés Ukrainiens, les quelques-uns des 19 projets de mini-entreprises sélectionnés pour l'occasion n'ont pas manqué de séduire l'oreille de l'ex-Ministre de la Citoyenneté.