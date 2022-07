Mare'in Festa à Lumiu : quand le port de Sant'Ambrosgiu s'engage pour l'environnement

Samedi 23 juillet

11h : Ouverture des stands, Conférences, Expositions

11h - 19h : Stella Mare : " Étudier pour mieux protéger et valoriser les écosystèmes marins".

Casa Marina du Parc Naturel Régional

Corse : Stand d'information et exposition permanente d'animaux emblématiques de la méditerranée.

Réserve naturelle des îles du Cap Corse : Stand d'information.

Petra Patrimonia Corsica : Pépinière des métiers de la mer.

Office de l'Environnement de Corse (OEC): Stand protection nature et Port Propre

Communauté de Communes Calvi Balagne (CCCB) : Stand d'information sur le tri sélectif.

Université de Corse - UMR LISA : Stand d'exposition pêche et navigation pa alignements dans le Nord-Ouest de la Corse

Pays de Balagne: Présentation et promotion des projets du PETR (voie verte + CRTE)

Port de Sant'Ambroggio : Démonstration nettoyage du port avec le robot (Port Propre).

Club de plongée Sant'Ambrogio : Paddle.

Pompiers Calvi - Lumio : Prévention et Sécurité.

SNSM - Les Sauveteurs en Mer : Stand et démonstration.

CPIE Bastia - Golo : Stand de sensibilisation, protection de l'environnement et jeux pédagogiques pour les enfants.

Promenade photographique des fonds marins sur le port.

Exposition faune et flore sous-marine en réalité augmenté (3D) proposé par Turtle Prod.

17h Atelier peinture et dessin, adultes et enfants

18h30: inauguration officielle

19h Promenade en mer en bateau, découverte du littoral de Lumio (hombre limité)

20h : Apéritif musical (port)

21h : Casa Marina du Parc Naturel Régional Corse : découverte en direct des fonds marins de la Marine de Sant'Ambrogio avec retransmission sur grands écrans.



Dimanche 24 juillet

11h Ouverture des stands, Conférences, Expositions

11h - 19h: STARESO : Stand d'information sous-marines et océanographiques

Casa Marina du Parc Naturel Régional Corse : Stand d'information et exposition permanente d'animaux emblématiques de la Méditerranée

Réserve naturelle des îles du Cap Corse : Stand d'information

Petra Patrimonia Corsica : Pépinière des métiers de la mer

Office de l'Environnement de Corse (OEC) : Stand protection nature et Port Propre

Communauté de Communes Calvi Balagne (CCCB) : Stand d'information sue le tri sélectif

Université de Corse - UMR LISA : Stand d'exposition pêche et navigation par alignements dans le Nord-Ouest de la Corse

Pays de Balagne: Présentation et promotion des projets du PETR (voie verte + CRTE)

Port de Sant'Ambroggio : Démonstration nettoyage du port avec le robot (Port Propre) Club de plongée Sant'Ambrogio : Paddle

Pompiers Calvi - Lumio : Prévention et Sécurité

SNSM - Les Sauveteurs en Mer : Stand et démonstration

CPIE Bastia - Golo : Stand de sensibilisation, protection de l'environnement et jeux pédagogiques pour les enfants

Promenade photographique des fonds marins sur le port

Exposition faune et flore sous-marine en réalité augmenté (3D) proposé par Turtle Prod

17h Atelier peinture et dessin, adultes et enfants.

19h Promenade en mer en bateau, découverte du littoral de Lumio (nombre limité).

20h Apéritif musical (port).

21h Casa Marina du Parc Naturel Régional Corse : découverte en direct des fonds marins de la Marine de Sant'Ambrogio avec retransmission sur grands écrans.

21h30: Grand concert de guitares Corses animé Par Jérôme Ciosi et son orchestre son orchestre (gratuit).