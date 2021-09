Madonna di Ficaghjola : procession jusqu'au lavoir

Ssu famosu evenimentu

Si passò l'ottu settembre

Ghjornu santu è benedettu

U ramenterremu sempre

In festa di Lavasina

A santa cusì vicina



Ind'u nostru lavatoghju

Chjamatu di Ficaghjola

e mamme vanu a lavà

cù nipote o cù figliola

fangotti belli imburatti

Ind'e pozze sbucinatti

Fora nant'a qualchi funa

si stendianu li panni

Lavoru senza misura

un si contanu l'affanni

U sole dà lu sò raggiu

a sse donne di curraggiu

A gallu un battulellu

un stecu è una fasciola

Era u più bellu battellu

Pè i ciucci dopu a scola

sciaquitendu a manu lesta

facenu nasce a timpesta

Ma un gran' trambulamentu

più forte che un terremotu

Ha lasciatu in un mumentu

a sciagura ind'e ssu locu

in ci hé più rise nè canti

mughji è stridi in tutti i canti

Da la ribba s'he stacatu

Un scogliu cusì tamantu

Nant'a rena s'he sbaccatu

È tuttu ciò in un lampu

ogni mamma cun paura

Cerca la sò criatura

E pò ritorna a calma

ognunu ritrova i sòi

ripiglianu le risate

s'abbraccianu i figlioli

U scogliu un fù maladettu

Chi ssu locu he benedettu

Tutti prighemmu a Santa

Ssù ghjornu miraculosu

Preganu cininu è babbu

prega a sposa cù u sò sposu

Pregannu mamma è figliola

A Madonna Di Ficaghjola