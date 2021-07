Macinaghju : agression homophobe ? Trois blessés

A 0h40, ce 15 juillet, les pompiers sont appelés à Macinaghju où une rixe vient d'éclater. A leur arrivée, ils prennent en charge trois individus de 33, 36 et 43 ans, blessés au visage, notamment à l'arcade sourcilière. Deux des victimes sont transportées vers le centre hospitalier de Bastia, la troisième refuse le transport.



Dans la matinée, ce jeudi 15 juillet, l'ancien président de l'association LGBT l'Arcu, François Charles, poste 4 photos provenant des hommes agressés sur les réseaux sociaux.

On y voit un homme le visage ensanglanté expliquant avoir été victime d'une agression homophobe. "Agressé par 20 personnes à la soirée du 14 juillet à Macinaggiu dans le Cap Corse. Littéralement tout le bar qui nous court après pour nous frapper parce qu'on est "PD", alors qu'on ne s'était même pas embrassés. Parce qu'on sait où on est... en Corse", est-il écrit sur la photo.



Contacté, le procureur de Bastia, Arnaud Viornery assure qu'une "plainte est en cours de réception à la gendarmerie de Brandu".

En fonction des éléments recueillis, le parquet pourrait ouvrir ou non une enquête.



Plus d'informations à venir en fin d'après-midi.