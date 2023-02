MMA: la belle performance du Bastiais Hugo Boigeol à Tarbes

En remportant la compétition de Tarbes avec panache dans la catégorie de poids de -77 kg, Hugo Boigeol-Baggioni a confirmé qu’il faudrait compter sur lui pour la suite de la compétition. « Hugo a démontré son expertise en remportant chacun de ses combats avec une maîtrise exceptionnelle » souligne son coach Fred Boigeol. « Le premier combat a été gagné par TKO, Ground and pound, au premier round, le second par décision unanime, et le troisième par une soumission efficace, Jugi Gatame, au deuxième round ».

Et le moins qu’on puisse dire est que le talent du jeune insulaire n'est pas passé inaperçu, car il a également reçu le trophée de la meilleure soumission de la soirée, un honneur mérité pour ses performances exceptionnelles.



« Notre team est extrêmement fière de ses réalisations » explique encore Fred Boigeol « A ce succès il faut associer ses coachs, ses partenaires d'entraînement pour leur soutien constant, ainsi que les organisateurs et la FMMAF pour leur contribution à cet événement réussi » ajoute Fred Boigeol à l’origine du club. « Le MMA en Corse connaît une croissance rapide et le succès de combattants tels que Hugo en est la preuve. Cependant, il ne s'agit pas seulement de compétition et de performances dans l’Octogone, le MMA incarne également des valeurs importantes pour les jeunes sportifs. Ce sport enseigne la persévérance, la détermination, le respect de soi et des autres, le partage ainsi que la capacité à surmonter les défis. Ces valeurs enseignées au sein du KTP MMA SCOLA sont fondamentales pour le développement personnel et le succès futur des jeunes. C’est en soutenant les athlètes locaux tels que Hugo et en encourageant les jeunes à s'engager dans des sports comme le MMA que nous pouvons aider à construire une communauté plus forte et plus unie pour l'avenir ».



La prochaine étape de la MMA League se déroulera le 4 mars au complexe de Furiani L’occasion pour le public et les passionnés de voir les combattants du KTP à l’œuvre mais aussi les valeurs positives que ce sport transmet aux jeunes.