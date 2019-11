Lyon-Duchère domine le GFCA à Mezzavia (1-3)

Stade Ange-Casanova, GFCA : 1 Lyon-Duchère : 3 (1-1)

Buts pour le GFCA : Pollet (6e sur penalty), pour Lyon-Duchère : Rivas (23e), Grain (54e), Bayal (61e sur penalty.

Arbitre : M. Paradis



Les choses n'ont pas trainé à Mezzavia vendredi soir.

On jouait la 6e minute quand Pollet transformait le penalty qui permettait au GFCA d'ouvrir la marque.

Mais l'avantage fut de courte durée pour les joueurs de Ciccolini qui cédaient à la 23e après ce lob réussi de Rivas au détriment de Balijon.

Tout était à refaire pour le GFCA qui ne se mettait en évidence que sur ce corner d'Anziani facilement capté par Hautbois.



La seconde période débutait comme la première mais cette fois elle était à l'avantage des visiteurs qui aggravaient la marque par l'intermédiaire de Grain qui récupérait le ballon à l'entrée de la surface de réparation locale puis ajustait Balijon d'un intérieur du pied droit !

Et ça ne s'arrangeait pour les Ajacciens qui pliaient une troisième fois sur penalty.

Dès lors ils avaient beau jeter toutes leurs forces dans bataille : leur chance était passée et Lyon-Duchère de Laurent Roussey s'imposait à Mezzavia !