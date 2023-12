Luri : Spectacle lyrique autour de l’opéra « Le Royaume d’Awen »

Le Royaume d'Awen est un opéra féérique inspiré par les racines celtiques et corses de sa créatrice, Sylvie Biaggioni. Ce premier opéra insulaire avait été présenté en novembre dernier au Studio cinéma à Bastia. L'histoire se déroule dans un lieu hors du temps et de l’espace, dans un royaume aux allures moyenâgeuses à l’univers médiéval fantastique… l’univers de Sylvie Biaggioni. Il aura fallu plus de trois ans de travail pour sortir le livre/CD au casting prestigieux : Julia Knecht, soprano colorature, Clara Bellon, soprano, Anne-Marie Grisoni, mezzo-soprano, Ursula Mariani, mezzo-soprano, Paul Gaugler, ténor, Guy Luciani, basse, et Jean-Raphaël Deriu-Peraldi, ténor. Un dessin animé, tiré de l’opéra est en cours de création et devrait sortir courant 2024. In fine l’objectif sera de monter cet opéra sur scène fin 2025 avec captation pour une sortie vidéo du spectacle en 2026 . Un documentaire signé des fils de Sylvie Biaggioni, Gaétan et Anthony, est prévu aussi. Il retracera la création de l’opéra, de la 1ère note jusqu’au spectacle. Il sortira fin 2026. En cadeau de Noël Sylvie Biaggioni et Julia Knecht nous offrent ce vendredi à Luri un spectacle lyrique autour de cet opéra.