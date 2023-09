Loto en Corse-du-Sud : La gagnante des 14 millions d'euros a récupéré son chèque

Ce mardi 12 septembre, une habitante de la Corse-du-Sud et son mari ont vécu un moment inoubliable en se rendant au siège de la Française des Jeux (FDJ) pour récupérer leur chèque de 14 millions d'euros. La chance a souri à cette femme, qui préfère rester anonyme, lors du tirage du Loto du 9 août dernier, faisant d'elle la quatrième plus grande gagnante de l'île de Corse.

Dans son communiqué, la FDJ a révélé que la gagnante était une joueuse assidue du Loto depuis de nombreuses années. Chaque mercredi et samedi, elle composait une grille de numéros fétiches, principalement basés sur des dates d'anniversaires. Cependant, le mercredi 9 août, elle a dérogé à ses habitudes en oubliant de jouer pour le tirage du jour. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'elle s'en est rendu compte et a décidé de sortir de chez elle pour se rendre au Tabac Verta à Sotta et valider la grille qui allait finalement changer sa vie.



Le lendemain du tirage, la femme est tombée sur la combinaison gagnante en lisant le journal. Elle a immédiatement reconnu ses numéros et les a vérifiés à plusieurs reprises. Elle a ensuite appelé son mari pour qu'il vérifie à son tour. Celui-ci, persuadé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, a répondu : "Tu me fais marcher, ce n'est pas possible, on ne gagne jamais."

Finalement, ils se sont rendus sur le site de la FDJ pour confirmer leur incroyable victoire.



Le couple commence à dessiner doucement ses projets d'avenir. Ils envisagent des travaux dans leur maison, des séjours "bien-être" et surtout, ils souhaitent aider leurs proches à réaliser leurs projets personnels et professionnels. Monsieur envisage également un voyage d'ici la fin de l'année, exprimant le désir de passer Noël au soleil avec toute la famille. Une nouvelle vie commence pour ce couple corse, transformée par la chance du Loto.