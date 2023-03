Lisula : ces nouveaux métiers qui peuvent être dédiés aux femmes

Ce Mercredi 8 Mars, à partir de 8h45 et tout au long de la journée, dans les locaux de Lisula, où toutes les femmes de Balagne sont conviées, se succèderont les intervenants de différents secteurs se voulant uniquement masculins, qui cependant recrutent.

" Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur l’emploi des femmes en Balagne. La liberté des femmes passe par l’indépendance financière. En Balagne il y a une gros souci pour l’emploi des jeunes et des moins jeunes et cette rencontre est l’occasion de présenter, aux femmes, les secteurs qui recrutent aujourd’hui" explique Patricia Maestracci, présidente de l’association Entr’Aide et Loisirs.

Il s'agira donc d'une journée dédiée aux recrutements et à la découverte de métiers au féminin, pour peut-être permettre à certaines d’entre elles de changer de vie, de trouver leur voie, dans la diversification et la mixité des emplois...

" Seront présents les secteurs du transport, du bâtiment, des espaces verts et du débroussaillage, de la restauration, l’aide à la personne, le social ou les services techniques des collectivités. Mais seront également représentées la Marine, la police, l’armée de l’air et la Maison de protections des familles", précise Patricia Marstracci.

"Au cours de cette même journée, chaque femme recevra une rose et un ruban blanc car, porter un ruban blanc ce jour là signifie : « Je suis contre la violence machiste » ajoute-t-elle.

Le rendez-vous est donc donné pour ce mercredi 8 mars, toute la journée dans les locaux de Pôle Emploi de Lisula .