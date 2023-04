Lisula : La municipalité a honoré la sportive Laura Delogu

A 21 ans, Laura Delogu est déjà bien connue dans le monde du sport pieds-poings. Et c'est pour honorer son parcours exceptionnel que la municipalité a convié la jeune à la mairie. "Aujourd’hui nous organisons une réception en l’honneur de Laura Delogu, une jeune lisulana et une sportive de renom. Elle est récompensée à la fois pour son club de boxe où elle donne des cours, mais aussi pour ses nombreux titres, dont le dernier titre de championne de France qui a été remporté il y a quelques jours. Laura, comme tous nos sportifs et nos associations sportives, est une fierté pour notre ville et un exemple pour notre jeunesse. Nous voulions la récompenser et la mettre à l’honneur pour son beau parcours" a expliqué Angèle Bastiani, maire de Lisula.



En effet, avec de nombreuses victoires à son actif et le club de boxe où elle enseigne avec son père Jean-Pierre Delogu qui est également son entraîneur, Laura est une jeune femme connue et reconnue dans le monde sportif insulaire, national, mais aussi à l’international.

" Je suis très fière d’avoir été récompensée aujourd’hui par la mairie de Lisula. J’ai envie de montrer aux plus jeunes qu’une jeune lisulana peut réussir à faire de grandes choses en faisant du sport et en se donnant les moyens" explique Laura.





Laura Delogu a été consécutivement sacrée 7 fois championne de France, et est montée 2 fois sur la 3e place du podium en coupe du monde. "Ça fait 6 ans que je m’entraîne pour la compétition. En tout, j’ai 17 combats en pieds-poings pour 16 victoires et 1 défaite. En boxe anglaise, j’ai 2 combats pour 2 victoires " précise la championne en toute humilité.



Au club de boxe Balagne Boxing School, les entraînements sont tous les lundis et mercredis, pour les petits et les grands et ont lieu au gymnase municipal de Lisula. "C’est un très beau sport, destiné à tous. Avant 16 ans, il n’y a pas de notion de frapper. C’est vraiment l’apprentissage des bases et de la technique. C’est le visuel qui compte. La force de frappe n’est pas ce qui importe. Donc il n’y a pas de souci à se faire de ce côté-là, surtout pour les parents qui pourraient peut-être avoir un peu peur. C’est un sport vraiment complet. On s’amuse, on se dépense. Pour les garçons comme pour les filles. Au club, j’ai 30 petits qui sont inscrits, c’est super. Du côté des adultes, ils sont environ une vingtaine", continue-t-elle.





Infos ++

Pour ceux qui souhaitent s’y essayer, les entraînements se déroulent les lundis et les mercredis de 17h30 à 18h30 pour les enfants et de 18h45 à 20h15 pour les adultes.