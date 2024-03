Ligue 2 – Olivier Pantaloni : « On manque de caractère à l’extérieur »

Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) :

« On a fait une entame de rencontre catastrophique où on s’est fait bousculés. Nous sommes tombés dans leur jeu et dans leur pressing. On a la chance de revenir au score à la mi-temps car on s’est fait bien secouer en début de match. En début de seconde mi-temps, on doit prendre l’avantage, Angers semblait perdu sur le terrain. Et finalement, on prend encore deux buts sur des erreurs énormes défensives en fin de match. Ce but d’Ibayi nous avait pourtant bien remis en selle. On les a fait douter en deuxième mi-temps mais on perd encore deux points ce soir sur des erreurs défensives. J’ai le sentiment qu’on manque de caractère à l’extérieur.



Alexandre Dujeux (Angers)

« C’est pas évident à chaud d’analyser ce match. Mon équipe a retrouvé des couleurs avec beaucoup d’allant surtout en première mi-temps. On gagne grâce aux entrants, c’est ce qui fait notre force. C’était important de gagner ce match face à une équipe d’Ajaccio, toujours bien organisée. Cela a été un rude combat. Il faut maintenant gagner ce prochain match face à Valenciennes. Les dynamiques font que c’était compliqué ce soir, nous n’étions pas en confiance. On avait tellement envie de gagner que cette égalisation nous fait mal. On est allés chercher cette victoire avec un attaquant supplémentaire en fin de match. Je suis content pour Lepaul, notre attaquant, qui a été décisif en fin de match ».