Ligue 2 - Olivier Pantaloni : "Finir le plus haut possible"

« Je suis très content de la prestation de mes joueurs. Ce n’est pas facile de gagner deux matchs consécutifs à domicile, surtout face à des équipes telles que Saint-Étienne et Caen. Ce soir, nous avons été dans la continuité du match de samedi avec une équipe soucieuse d’aller vers l’avant et de produire du jeu. Nous sommes maintenus. Nous allons jouer libérés les cinq derniers matchs en essayant de finir le plus haut possible »."Au-delà de la défaite, c'est ce que l'on a proposé qui me déçoit. Nous avons été pauvres techniquement en première mi-temps. Je n'ai pas reconnu mon équipe. Revenir de là où nous sommes revenus pour être dans le coup à six journées de la fin, c'est très décevant. Tout le monde a gagné. Malgré tout, nous ne sommes qu'à 2 points de la 5e place mais nous avons trop subi. C'est décevant même si Ajaccio mérite sa victoire".