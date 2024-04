Ligue 2 - Olivier Pantaloni : "Beaucoup de déception et de frustration"

La réaction des entraîneurs



Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : "On a beaucoup de déception et de frustration ce soir, au vu des occasions que nous nous sommes procurées. On manque d'efficacité en début de rencontre alors qu'on doit ouvrir le score. Malheureusement, sur une demi-occasion qu'on concède, on prend ce but. On a un peu plus subi en milieu de première mi-temps avec un petit un trou d'air et on encaisse ce but qui nous fait mal. On a été plutôt dominateurs dans le jeu, ils n'ont pas eu énormément d'occasions franches, mais un but leur a suffi. Il y a eu beaucoup de décisions contraires ce soir au niveau de l'arbitrage, je tiens à le souligner. On a fait le match qu'il fallait faire. Les joueurs étaient motivés et déterminés, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Il faudra être dans le même état d'esprit dans les prochaines rencontres. On va essayer de récupérer quelques joueurs avant d'aller à Pau. L'effectif était fortement réduit ce soir avec notamment les blessures de Mangani et Touzghar, avant-hier, même si les jeunes n'ont pas démérité. C'est dommage, la soirée aurait pu être belle à tous les niveaux, avec l'inauguration du stade Michel Moretti".



Christophe Pelissier (AJ Auxerre) : "On savait que cela allait être un match très difficile. Il fallait avoir les bonnes attitudes, malgré le fait d'avoir été bousculés et chahutés. Nous avons fait une très mauvaise entame de match et on a eu de la chance de ne pas avoir été menés au score, et d'ouvrir la marque. C'est une victoire qui fait du bien au moral. Il faut avoir cette force défensive et être costaud défensivement, face à des équipes qui jouent leur va-tout, c'était le cas ce soir. On a été costauds et réalistes, c'est le propre des bonnes équipes.