Ligue 2 - Mercato : un nouveau renfort défensif pour l'AC Ajaccio

Olivier Pantaloni, l'entraîneur ajaccien, avait fait part de sa volonté de voir arriver au moins 3 joueurs lors du mercato hivernal, un défenseur et deux attaquants. Le premier renfort ne va pas tarder à arriver puisqu'il rejoindra ses futurs coéquipiers dès demain à Martigues, où l'AC Ajaccio effectuera un match amical (15h) en vue de la reprise du championnat de Ligue 2 samedi prochain à Troyes. Josué Escartin, jeune défenseur central, a en effet, été prêté jusqu'à la fin de la saison par le Stade Brestois.

Pas encore utilisé par le staff breton cette saison et barré par la concurrence, l'ancien joueur de Bastia-Borgo va venir renforcer le secteur défensif de l'AC Ajaccio, décimé lors des derniers matchs de championnat, avec la blessure de Cédric Avinel notamment. Pour Johan Cavalli, coordinateur sportif du club, « C’est un jeune joueur avec un profil costaud, il joue défenseur central et peut même évoluer en sentinelle. À l’aise avec son grand gabarit, il n’a pas encore fini de progresser, on le prend pour étoffer notre effectif, car il y a eu pas mal d’absences, et nous ne voulons pas nous retrouver en difficulté. Pour la deuxième partie, nous essayons donc d’étoffer le groupe ». Deux autres renforts en attaque cette fois-ci, sont attendus ces prochains jours du côté de l'AC Ajaccio.