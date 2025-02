Ligue 2. L’exploit de l’ACA à Metz !

Metz – AC Ajaccio 0-1



Stade Saint Symphorien

20 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Romain Lissorgue

Buts : Touré pour l’ACA (90e)

Avertissements : Stambouli (36e), Hein (33e) Deminguet (71e), Bokele (83e) à Metz ; Youssouf (57e) à l’ACA



FC Metz

Bodart, Kouao, Sané, Mboula, Udol, Stambouli, Demingue (Jallow, 72e)t, Hein, Diallo (Bokela, 72e), Sabaly (Asoro, 80e), Gueye ; entraineur : Stéphane Le Mignann



AC Ajaccio

Quilicchini, Youssouf, Bamba, Huard (Ayessa, 46e), Vidal, Kouassi, Anziani, Everson, Barreto, Soumano (Touré, 65e), Kanté (Santelli, 65e) ; entraineur : Thierry Debès



On ne change pas une équipe qui gagne : c’est le leitmotiv de Titi Debès, le coach ajaccien, qui avait choisi d’aligner le même onze de départ, qui avait livré une belle prestation lors de la victoire face à Laval. Une équipe disposée en 5-3-2 et qui connaissait parfaitement la valeur de son adversaire du soir, solide deuxième du championnat derrière Lorient. Pour cette 24e journée de Ligue 2, le stade Saint-Symphorien résonnait d’ailleurs comme aux plus belles heures de la Ligue 1 avec près de 25 000 spectateurs présents dans les travées pour pousser leur équipe à la victoire.



Metz frappe deux fois le poteau



Les Messins se montrèrent d’ailleurs les premiers en action et, à la suite d’un bon mouvement collectif, Deminguet alertait Udol côté gauche qui centra instantanément pour Gueye : mais fort heureusement la tentative de l’attaquant messin heurtait le poteau de Quilicchini (9e). Puis, Deminguet aux 25 mètres, écrasait trop sa frappe pour tromper le portier ajaccien (15e). Les Lorrains accentuaient leur pression à l’entame du premier quart d’heure. Gauthier Hein armait ensuite aux 30 mètres une superbe frappe pied gauche qui termina, une nouvelle fois, sa course sur le poteau droit de Quilicchini (17e) ! Dans la foulée, Deminguet toujours lui adressait une passe millimétrée à Diallo, dans le dos de Youssouf, mais l’attaquant messin seul face à Quilicchini ratait le cadre (21e). Par la suite, les Lorrains baissèrent en rythme et les deux équipes regagnèrent finalement les vestiaires sur un score nul et vierge. Un vrai miracle pour les Ajacciens.



En début de seconde mi-temps, Sabaly manquait encore le cadre par l’intermédiaire de Sabaly (49e) mais l’ACA commençait enfin à pointer le bout de son nez et Soumano trouvait même l’ouverture de manière acrobatique sur un coup franc de Barreto mais l’arbitre signalait l’attaquant ajaccien hors-jeu. Sabaly tentait encore sa chance en se retournant dans la surface mais Quilicchina détourna la frappe écrasée du messin (66e). Santelli, entré en jeu, manqua ensuite le but du hold-up sur une sortie approximative de Bodart (68e). Les Messins remettaient alors la pression dans le dernier quart d’heure et Asoro, bien lancé, dans le dos de la défense ajaccienne butait lui aussi sur Quilicchini (81e). Mais les Ajacciens héroïques, allaient finalement réaliser l’impensable : sur un coup-franc anodin aux 40 mètres excentrés, Barreto tentait le lob sur Bodart, qui mal inspiré, relâchait le ballon que Touré catapultait au fond des filets (90e) ! L’ACA faisait ainsi tomber Metz à domicile pour la première fois de la saison et remportait son 5e succès en 6 matchs.