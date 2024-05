Ligue 2 - L'ACA enregistre sa première recrue du mercato estival

L’AC Ajaccio veut du sang neuf pour la saison à venir. Après une fin de saison très pénible, le club ajaccien va connaître de profonds bouleversements au sein de son effectif. Dans cette optique, le staff ajaccien s’attelle à attirer de nouveaux talents pour reconstruire. Ainsi, les « Rouge et Banc » viennent de faire signer leur première recrue estivale, Jésah Ayessa (24 ans) en provenance du Puy (National 2).



Un contrat de deux ans avec option d’une année supplémentaire



Un club qui réussit plutôt bien à l’ACA puisque c’était là-bas que Yohan Cavalli, le coordinateur sportif, était allé chercher un certain Tim Jabol-Folcarelli. Grand gabarit, puissant et athlétique, il s’engage pour deux saisons en Blanc et Rouge, plus une année supplémentaire en option. Le nouveau défenseur ajaccien portera le numéro 31 : « Le club m’a suivi, il n’y avait rien de concret jusqu’ici, mais tout s’est accéléré en fin de championnat. Le projet du club me plaît. L’ACA est un club identitaire et familial, je sens qu’il me faut cet état d’esprit pour continuer de progresser et aider le club dans ses objectifs. J’espère prendre de l’expérience et je pense avoir une marge de progression pour aider l’ACA. j’ai déjà été informé de la mentalité du club, je sais ce que l’on attend de moi sur le terrain, je vais répondre présent et mouiller le maillot » résume le nouveau défenseur central ajaccien, tout content de signer son premier contrat pro ».



L’ACA officialise le départ de Cédric Avinel



Pour Yohan Cavalli : « Jesah est un défenseur central très costaud, athlétique, il a de la vitesse et de la force. Il est doté d’une bonne agressivité et vient du Puy, comme Tim, toute proportion gardée. Ce que j’aime, c’est aussi son parcours. Cela l’a forgé. Il a réalisé une excellente saison avec son club et championnat et en Coupe de France. Nous le suivions depuis pas mal de temps, notamment avec Mehdi Mostefa, nous avons vu beaucoup de ses matchs. On croit fort en son potentiel. C’est un joueur qui a faim, il a un profil comme on en trouve plus beaucoup dans notre giron.



L’AC Ajaccio va tourner une page importante de son histoire cet été, au cours d’un mercato estival qui s’annonce chargé dans le sens des départs comme celui des arrivées puisqu’un nouveau départ, après celui de Riad Nouri, vient d’être officialisé par le club. En effet, le défenseur central international guadeloupéen Cédric Avinel (37 ans) va quitter l’ACA après y avoir disputé plus de 200 matchs.