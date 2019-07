Les travaux de la route de l'aéroport de Calvi ont débuté

C'est avec un grand ouf de soulagement que les nombreux automobilistes et professionnels du tourisme ont vu ce matin les premiers engins et un nombre conséquent d'ouvriers arriver pour s'attaquer à l'état lamentable de la D81, du "Clos Landry" à l'aéroport.

Rappelons que cette route est complètement déformée sur plusieurs kilomètres par des racines d'arbres qui soulèvent et déforment la chaussée, provoquant plusieurs accidents, dont un mortel.

Par ailleurs, avec un aéroport à proximité, cette route est la vitrine de la station touristique de Calvi et de la Balagne pour tous les passagers qui arrivent et qui partent.





Une situation de dangerosité que nous avons évoquée dans nos colonnes et qui a fait réagir Jean-Louis Delpoux, conseiller territorial d'opposition, dans une question écrite adressée au président de l'Exécutif Gilles Simeoni mais aussi des professionnels du tourisme.

Mercredi matin donc, engins et ouvriers étaient à pied d'œuvre.

A noter tout de même que la circulation alternée mise en place pour pouvoir effectuer ces travaux a provoqué d'énormes embouteillages sur plusieurs kilomètres, dans le sens Calvi Ville - aéroport, au point que certains sont arrivés à l'aéroport à la limite ou hors délais.

Il est donc recommandé à ceux qui doivent prendre un avion à Calvi ou de se rendre à l'Ile-Rousse ou encore à Bastia pour emprunter un ferry de s'y prendre longtemps à l'avance.