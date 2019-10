Les retraités et futurs retraités inquiets ont manifesté devant la préfecture d’Ajaccio

Plusieurs manifestants s’étaient donnés rendez vous devant la préfecture d’Ajaccio ce mardi matin à l’appel de différents syndicats, inquiets pour l’avenir des retraités. Étaient pointées du doigt plusieurs problématiques découlant du peu de pouvoir d’achat des personnes âgées comme le déremboursement de certains médicaments oul’obligation d’avoir matériel informatique et internet avec la dématérialisation de la plupart des services publiques. Les manifestants s’offusquaient donc de la diminution des pensions tandis que la vie en Corse est de plus en plus chère.



Autre inquiétude, la réforme des retraites prévue. « Une réforme des retraites dévastatrice au plan social arrive et nous concerne directement, a commenté Dominique Lanfranchi représentant les syndicats. Le Haut Conseil à la réforme veut bloquer la part des pensions dans les richesses créées alors que 150 000 personnes supplémentaires touchent une pension chaque année. La même part à se partager entre plus de monde, c’est moins de pension pour chacun. Le gouvernement veut également réduire les dépenses de pensions d’ici le 1erjanvier 2025, jour de l’application de la réforme ».

La retraite « à point » a été largement critiquée avec des exemples démontrant qu’un fonctionnaire ayant commencé sa carrière à 22 ans sans interruption à temps plein qui partirait à la retraite à 64 ans ne se verrait verser que 54% de son dernier salaire avec le système à point contre 64% avec l’actuel système.

Au plan des revendications ramenées à la Corse, les syndicats ont demandé l’attribution d’une indemnité de vie chère de 200€ par mois pour tous les retraités, une réduction de 50% des transports aériens, maritimes et ferroviaires ainsi que la gratuité pour les autobus, la défiscalisation de la cotisation d’assurance complémentaire maladie, la mise en place du régime de protection maladie de l’Alsace-Moselle, la baisse du prix des carburants et l’arrivée du gaz naturel sur l’île.