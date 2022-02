Les pompiers de Haute-Corse forment des confrères lettons et grecs au pilotage de drones

Dans le cadre du programme européen, ResponDrone 4 sapeurs-pompiers venus de Grèce et de Lettonie ont débuté ce mercredi 23 février à Corte, une formation portant sur l’utilisation d’une plateforme de pilotage de drone. Durant deux jours, ces 4 soldats du feu répondront à des questionnaires théoriques sur le maniement et les règles de pilotage des objets volants pour une utilisation précise : la sécurité civile.



C’est le service d’incendie et de secours de Haute-Corse en partenariat avec le Haut comité français pour la résilience nationale, qui est à l’origine de cette plateforme en ligne. Une fois testée et au point, celle-ci sera commercialisée avec les drones. « Ici, les stagiaires valident des niveaux, apprennent des règles théoriques. Comme c’est un projet européen, la formation pratique est dispensée en Espagne », détaille le Lieutenant-Colonel Marien Setti, en charge de l’Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers de Haute-Corse.



Les drones alliés pour l’avenir



Si cette formation est importante, c’est parce que dans les prochaines années, ces objets volants deviendront de fidèles alliés pour les services de sécurité.

Recherche d’informations sur le terrain, cartographie des zones, détection d’incendies… autant de missions au cours desquelles les drones pourront être utilisés. « Ils sont très utiles et pas très onéreux. A l’avenir, en Corse nous pourrons nous en servir durant les inondations ou sur les feux de forêt car il a l’avantage de nous donner une image en trois dimensions de l’évènement. C’est vraiment l’outil de demain », poursuit le lieutenant-colonel.



Le drone est, d’ores et déjà, utilisé en Corse lors d’importantes opérations de reconnaissance de feux éteints, de prévention ou encore d’écobuages dirigés. Seulement, son emploi est très réglementé.

Pour des questions de sécurité, cet objet ne peut aller au-delà de 150 mètres d’altitude et aucun pompier n’est actuellement habilité à le faire.