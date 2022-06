Les fonctionnalités payantes des services de rencontres valent-elles vraiment le coup ?

Entièrement gratuit — vous ne payez absolument rien pour l'inscription et l'utilisation. Entièrement payant — vous payez pour l'installation, l'inscription et l'utilisation. Et parfois aussi pour les fonctionnalités supplémentaires du site. Freemium — la plate-forme fournit des services et des outils de base gratuitement ou propose une période d'essai, mais vous devrez payer un accès premium pour exploiter tout le potentiel du site

À première vue, le plus logique est d'utiliser les services de rencontre gratuits et d'éviter les dépenses inutiles. Mais en réalité, tout n'est pas si simple.



Les avantages et les inconvénients des sites gratuits



Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux avantages :



Vous ferez une réelle économie d'argent puisque vous ne payez rien du tout.

Les utilisateurs actifs sont nombreux, car ils sont plus nombreux à vouloir utiliser des services gratuits.

Ils sont faciles à utiliser. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment lier une carte à un service, comment effectuer un paiement (surtout depuis un autre pays), etc.

Il semble que ce soit l'option idéale. Mais ce n’est que la théorie. En pratique, en utilisant les services de rencontre gratuits, vous êtes toujours confronté à de nombreux problèmes :



Une mauvaise modération due au fait que les développeurs n'ont pas les fonds nécessaires pour entretenir une équipe de modérateurs qui puisse tout gérer.

Un grand nombre d'arnaqueurs, de trolls d'Internet et d'utilisateurs tout simplement inadéquats.

Une publicité omniprésente qui interfère constamment avec l'utilisation de la plateforme. Après tout, le site doit bien gagner de l'argent d’une façon ou d’une autre.

Des niveaux de sécurité et de confidentialité faibles en raison du même manque de financement.

Des fonctionnalités limitées, dont beaucoup semblent aujourd'hui dépassées et imparfaites, et une absence d'innovations vraiment importantes et utiles, qui se trouvent depuis longtemps sur les sites et applications payants.

Certains doutes apparaissent déjà quant au fait que l'économie soit justifiée. Après tout, les services payants ne sont généralement pas si chers, ils proposent des outils beaucoup plus utiles, et la sécurité est appropriée.



Les fonctionnalités intéressantes que les sites et les applications de rencontre proposent contre de l'argent



Commençons par Tinder. L'application propose trois abonnements différents : Tinder +, Tinder Gold et Tinder Platinum. L'abonnement « Plus » vous donne un nombre illimité de likes, les fonctions « Annuler » et « Passeport international », et supprime toutes les publicités. La version Gold, en plus de tout ce qui précède, vous permet de savoir qui vous a liké, de voir les nouveaux profils dans le TOP, d'utiliser 5 super likes par semaine et un Boost gratuit. La version Platinum donne la priorité à vos likes, enregistre l'historique de vos likes et, surtout, vous permet d'envoyer immédiatement des messages à des partenaires potentiels.



Une fonctionnalité payante similaire est proposée par un autre service de rencontres en ligne populaire — Badoo. Vous pouvez ici, parmi d'autres choses utiles, littéralement suivre votre progression sur le site. Par exemple, vous pouvez voir qui vous a liké et qui vous a ajouté à sa liste de favoris. De plus, vos messages seront toujours dans les premiers visibles dans la boîte de réception de votre interlocuteur/interlocutrice.



Le service de rencontres Bumble propose de nombreuses fonctionnalités payantes utiles. Par exemple, Bumble Boost vous permet de voir qui a sympathisé avec vous, de prolonger le match de 24 heures, d'utiliser un nombre illimité de swipes réguliers et 5 super swipes. Les propriétaires de Bumble Premium disposent d'encore plus de fonctionnalités : utilisation illimitée des filtres de recherche, liste de fans, renouvellement des matchs, super swipes, mode incognito et bien plus encore. Vous pouvez aussi connecter la fonction Spotlight pour mettre en avant votre profil dans la liste et avoir plus de chances de faire une rencontre réussie.



Happn propose de nombreux services payants — de l'abonnement mensuel pour accéder aux fonctions premium à l'achat de Jetons et de Crédits — la monnaie locale. Avec un compte Premium, vous pouvez voir la liste des personnes qui vous plaisent, utiliser davantage de critères de recherche, profiter d'un nombre illimité de likes, masquer certaines informations de votre profil et désactiver les publicités.



Les chatroulettes : comment ne pas « payer pour du vent »



Il n'est pas tout à fait correct de comparer les chats roulette aux sites et applications de rencontre classiques. Mais il y a tout de même parmi eux des sites intéressants qui offrent des fonctions très utiles pour de l'argent. Vous pouvez bien sûr économiser de l'argent et utiliser Omegle ou Chatroulette. Mais vous n'obtiendrez pas de fonctions vraiment intéressantes, la modération ne sera pas au rendez-vous, et le plaisir de communiquer sera perturbé par l'abondance de faux profils, de bots et de diffusions publicitaires.



Alors qui peut vraiment nous offrir quelque chose d'intéressant pour de l'argent ?



Chatrandom — un chat roulette gratuit, mais avec des achats in-app. En connectant Chatrandom PLUS, vous obtiendrez des fonctionnalités plus utiles. La plus intéressante d'entre elles permet de ne chater qu’avec des femmes. Pour un coût supplémentaire, vous pouvez également revenir à l'interlocuteur/interlocutrice précédent(e) si la connexion a été coupée pour une raison quelconque. Shagle — un chatroulette vidéo freemium que vous pouvez utiliser sans investissement. Mais la fonctionnalité complète n'est révélée qu'en payant pour un compte premium à partir de 6,99 € par semaine. Avec la version Premium vous ne verrez pas de publicités ennuyeuses, vous pourrez utiliser des filtres de genre et des filtres géographiques, ainsi que revenir au chat précédent en un clic. CooMeet — contrairement à de nombreux analogues, il s'agit d'un chat roulette payant. Sur CooMeet vous ne pouvez chatter qu'avec des filles. De plus, chacune d'entre elles doit vérifier son compte. Pas de fakes ou de bots, c'est complètement hors de question dans CooMeet. Mais surtout, vous pouvez profiter de la période d'essai gratuite et évaluer personnellement tous les avantages du site. Chatous — se positionne comme un chatroulette gratuit, mais il présente aussi quelques nuances. Il possède sa propre monnaie — les jetons, pour lesquels vous pouvez connecter des fonctions utiles, effectuer diverses actions, etc. Ces jetons peuvent être achetés directement depuis l'application. L'achat minimum est de 50 jetons pour 0,99 €. Emeraldchat — un autre chat vidéo aléatoire freemium qui offre néanmoins de nombreuses fonctionnalités utiles aux propriétaires de comptes Emerald Gold payants : filtre d'utilisateurs par niveau de karma, filtre de sexe, filtre d'étrangers, icône de vérification du compte à côté du nom, etc. Vous pouvez également transférer votre compte vers Emerald Famous contre de l'argent — il sera affiché en haut de la page des autres utilisateurs. Tinychat — un chat roulette offrant trois plans payants au choix : Pro, Extrême et Gold. Ils suppriment les limites de vidéos dans vos « salons », vous permettent de diffuser des vidéos de haute qualité, désactivent les publicités, donnent la priorité à votre flux, et plus encore.

Beaucoup de ces fonctions sont vraiment utiles, et les analogues gratuits n'en disposent tout simplement pas. Mais c'est à vous de décider si cela vaut la peine de les utiliser ou s'il vaut mieux économiser de l'argent.



En résumant tout ce qui précède, nous pouvons tirer la conclusion suivante : Les fonctionnalités payantes sont pratiques et utiles, mais vous devez faire ce choix de manière responsable en comprenant bien les tenants et aboutissants afin de ne pas gaspiller votre argent. C'est la seule façon de tirer le meilleur parti de votre plateforme préférée, de trouver des interlocuteurs/interlocutrices intéressant(e)s, de nouveaux ami(e)s, et peut-être même votre future âme sœur.